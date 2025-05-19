Galatasaray'ın şampiyonluk bereketi 1.2 milyar TL!

Haberin Devamı

Galatasaray, kazandığı 25. şampiyonlukla hem formasına 5. yıldızı takıp hem de büyük prestij elde ederken aynı zamanda hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oldu. Aslan hem TFF’den hem de Şampiyonlar Ligi vesilesiyle UEFA’dan gelecek paralarla kasasını dolduracak. Bilindiği gibi Süper Lig’de yayın gelirinin %37’si tüm takımlara eşit olarak dağıtılırken %46 performans payı olarak ayrılmakta. Eski şampiyonlar %11, ilk 6’da yer alan ekipler ise %6 ekstra pay almakta.

Şampiyonluk başına 5.95 milyon TL

Sezon başında tüm takımlar gibi 71.7 milyon TL katılım payı alan Galatasaray, geçmişteki 24 şampiyonluğu için de toplam 142.8 milyon TL’nin sahibi olacak. Ligde bu hafta itibarıyla 28 galibiyet ve 5 beraberliği bulunan sarı kırmızılı takım elde ettiği galibiyetlerden 123,75, beraberliklerden 12.3 olmak üzere toplam 136.125 milyon TL gelir elde etti. Aslan kalan maçları kazanırsa rakam 146 milyon TL olacak. Galatasaray ayrıca 71.1 milyon TL şampiyonluk primini de kasasına koyacak.

Haberin Devamı