Galatasaray’ın şampiyonluğunda Okan Buruk faktörü: Rekor sezonu, Mourinho ile demeç savaşları, hedef Fatih Terim’i geçmek, inşallah Avrupa!

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Trendyol Süper Lig’in 2024 2025 sezonunda Galatasaray 25. şampiyonluğunu elde ederek beşinci yıldız apoletini aldı.

Sarı kırmızılılarda şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Okan Buruk’un sezon boyunca oyuncularına olan yaklaşımı, ‘yıldız idaresi’ ve kritik maçlarda sonuç alabilmesi önemli etken oldu.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Galatasaray sezona Beşiktaş’a karşı aldığı 5-0’lık mağlubiyetle başladı. Sarı kırmızılılar, Süper Kupa’da ezeli rakibine rakibine ağır bir şekilde mağlup olurken, fatura Okan Buruk’a çıkmıştı.

Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı;

“Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Hak ettikleri galibiyet oldu. Bizim mağlup olmamızın dışında rakibimiz de hak ettiği için maçı kazandı. Maç sonu da seremoniye çıktık. Takımla birlikte onları alkışlayıp tebrik ettik. Bize yakışan da budur. Kazananı tebrik etmek. O yüzden birincisi bu anlamda bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bu güzel yanı futbol açısından. Centilmenlik açısından önemli bir şey.

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Burada oynamak, hocalık yapmak, seyretmek, her şeyin kötü olduğu bir stat; ama bu bu hiçbir zaman bizim için bahane değil ve net bir şekilde şunu söylemek gerekiyorsa bugün bize bir ders oldu. Haftaya lig başlıyor. Lig öncesi uyanmak için de bir fırsat oldu. Hepimizin tekrar kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor.”

SÜPER LİG’İ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Beşiktaş maçının ardından Okan Buruk ve öğrencileri, sezona muhteşem bir giriş yaptı. Galatasaray, oynadığı ilk 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

İlk 10 haftanın ardından tecrübeli futbol adamı işi sıkı tutarken, Süper Lig’in 28. haftasına kadar mağlubiyet yüzü görmedi.

TEK MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ’A

Okan Buruklu Galatasaray, sezonun tek mağlubiyetini 29. Haftada Beşiktaş’a karşı aldı.

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MOURINHO İLE DEMEÇ SAVAŞLARI

Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile adeta demeç savaşları yaşadı.

Buruk, henüz sezon başında Mourinho’nun kendisi hakkında yaptığı, “Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim.” Açıklamasına şu sözlerle yanıt vermişti,

"Jose Mourinho’yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlıyorum. Chelsea’de, Real Madrid’de ve Roma’da ne yaptıysa onu yapmak istiyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik savaş başlatıp ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ben Mourinho’nun oltasına gelmem. Herkes kendi takımıyla ilgilensin, bu herkes için daha iyi. Birbirimizi çok özlediysek 6. haftada hasret gideririz."

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6’INCI HAFTADA GALİBİYET GELDİ

Okan Buruk ve öğrencileri, Süper Lig’in 6. Haftasında oynanan mücadelede Fenerbahçe’yi Ülker Stadı’nda 3-1’lik skorla mağlup etti.

“CRYING ONE, AĞLAMAYA DEVAM ETSİN”

Haftalar ilerlerken Okan Buruk ve Mourinho arasındaki gerilim tırmanmış, Slavko Vincic Rams Park’ta oynanacak Fenerbahçe maçı için atanmıştı. Mücadele, 0-0’lık sonuçla bitmesinin ardından Mourinho uzun bir basın toplantısı düzenlemiş ve Okan Buruk’a dair, “Maymun gibi zıplıyordu” ifadesini kullanmıştı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Buruk ise, “Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." demişti.

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TÜRKİYE KUPASI’NDA MOURINHO’DAN FİZİKİ MÜDAHALE

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray’da maç sonrası Okan Buruk’un Mourinho burnunu sıkmıştı. Mourinho Okan Buruk’a ‘Holywood’ benzetmesi yaparken Buruk, “Futbolculuğumdan beri bilir herkes, benim burnum kırıktır. Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna çok üzülüyorum.” dedi.

KUPA CANAVARI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon oldu.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşadı.

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Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırdı ve toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti.

Buruk, şampiyonluğa Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte son 17 yıl üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu. Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 18 sezona çıktı.

Okan Buruk’un Galatasaray’ı bu sezon Süper Lig’de 34 karşılaşmada yer alırken, 28 galibiyet 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

OSIMHEN: OKAN BURUK, BABA

Bu sezon Galatasaray’ın şampiyonluğundaki mimarlarından bir diğer isim olan Osimhen, Okan Buruk ile ilgili basına verdiği demeçte, “Okan Buruk’la konuştum ve beni ikna etti. Bir baba olarak, hoca olarak, insan olarak bana söyledikleri beni derinden etkiledi. Doğru bir karar verdiğimi görüyorum.” ifadesini kullanmıştı.

“İNŞALLAH AVRUPA KUPASI BİZE NASİP OLUR”

Okan Buruk, 17 Mayıs’ta Galatasaray’da kazandığı Uefa Kupası yıldönümü kutlamasında, “İnşallah tekrar Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur.” dedi.