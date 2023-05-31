Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı

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Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar, yurdun birçok ilinde şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

ANTALYA'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, Antalya'da şampiyonluk konvoyu oluşturdu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sokağa çıkan taraftarlar üzerlerinde Galatasaray formaları, ellerinde bayrakları ile kornalar eşliğinde konvoy yaparken, buluşma adresleri Cumhuriyet Meydanı oldu.

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Kendin farklı bölgelerinden araçlarla ve yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar burada ellerinde meşaleler, davullar ve müzik eşliğinde dans edip şampiyonluğu kutladılar. Aynı anda Kültür ve Uncalı mahallelerinde de toplanan kalabalık da 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

BARTIN’DA GALATASARAYLI TARAFTARLAR KENT MEYDANINA AKIN ETTİ

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Bartın’da kutlamalara başladı. Kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleşen kutlamalar coşku içinde geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray maçı 4-1 kazanarak 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bartın’da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamalar için kent meydanına akın etti. Cumhuriyet Meydanı ve kentin farklı noktalarındaki kutlamalarda meşaleler yakan ve marşlar söyleyen taraftarlar şampiyonluğu coşku içinde kutladı.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla konvoy yaparak kentin caddelerinde bayraklarla şampiyonluk turu attı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU BURSA’DA COŞKUYLA KUTLANDI

Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Bursa’da da sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

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Karşılaşmanın hemen ardından Bursa’da sarı-kırmızılı taraftarlar, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın ederek şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan bazı yerlerde Bursaspor taraftarı, kutlamalara tepki gösterirken, iki taraftar grubu arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışmalar büyümeden son buldu. Kutlamalar dolayısıyla polis ekipleri kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.

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MALATYA’DA TARAFTARLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya'da taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Malatya’da taraftarlar şampiyonluğu sokak ve caddelerde konvoy yaparak kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda kent merkezinde konvoy yaparak tur atarken, kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

DATÇA’DA GALATASARAYLILAR ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADI

Muğla’nın Datça ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.



Tüm yurtta olduğu gibi Datça’da da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu tezahürat ve marşlar eşliğinde kutladı. Ankaragücü maçının bitiş düdüğü ile sokağa dökülen Galatasaraylı taraftarlar araçları ile konvoy gerçekleştirdi. Konvoy sonrası Datça meydanında toplanan taraftarlar şampiyonluğu büyük coşku içinde kutladı.

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GALATASARAYLI TARAFTARLAR KUTLAMA İÇİN VAN'DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Van caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar. Daha sonra Cumhuriyet ve Maraş caddeleri üzerinde toplanan yüzlerce taraftar, sevgi gösterilerinde bulundular.

Şampiyonluğu hak ettiklerini ifade eden sarı kırmızılı taraftarlar, haftaya Fenerbahçe’yi de yeneceklerini söylediler.

DİYARBAKIRLILAR GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNU MEŞALELERLE KUTLADI

Ankaragücü’nü 4-1 yenerek şampiyonluğu elde eden Galatasaray'da taraftarlar, Diyarbakır’da meşaleli kutlama yaptı.

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Merkez Yenişehir ilçesinde Galatasaray’ın 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu kazanmasıyla Ofis semtinde bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımlarının şampiyonluğunu meşaleli yürüyüş ve araçlarla konvoy oluşturarak kutladı.

Takımlarının lehine marş söyleyen taraftar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlarda bulundu.