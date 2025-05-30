Galatasaray'ın şampiyonluğu Trabzonspor'a para kazandırdı!

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ŞAMPİYONLUK BONUSU

Trabzonspor, devre arasında Eren Elmalı’yı 3.5 milyon Euro bonservis artı 500 bin Euro bonus karşılığında Galatasaray’a satmıştı. Sarı-Kırmızılıların şampiyon olmasının ardından şampiyonluk bonusu devreye girdi. Böylelikle Bordo-Mavili kulüp, 500 bin Euro yani 22 milyon TL daha kasasına koymuş olacak.

Fırtına, Eren’in yerine Gaziantep FK’dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç için 15 milyon TL bonservis ödemişti. Mustafa, gösterdiği performansla A Milli Takım’a yükseldi.

EYÜP SAKA İLE YOLA DEVAM

Trabzonspor U19 Takımı’nın teknik direktörü Eyüp Saka, ligde kazanılan şampiyonluk ve Avrupa’daki tarihi ikinciliğin baş mimarı olmuştu. Trabzonspor, U19’da son 5 sezonun 3’ünde şampiyonluğa ulaşırken, Eyüp Saka’nın adı U19 Milli Takımı’nın hocalığı için geçiyor. TFF yetkililerinin Trabzonspor Yönetimi ile bir görüşme yaptığı öğrenilirken, Başkan Ertuğrul Doğan Eyüp hocayı bırakmak istemiyor. Saka’ya, Trabzonspor U19 teknik adamlığının yanı sıra akademide de farklı sorumlulukların verilmesi bekleniyor.

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