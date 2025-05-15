Galatasaray'ın şampiyonluğu Samsunspor'a yaradı! Avrupa bileti...

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Süper Lig'in ilk 5'te bitirmeyi garantileyen Samsunspor, Galatasaray'ın kupa zaferiyle birlikte yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hak kazandı.
Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı almasının ardından Thomas Reis liderliğindeki Karadeniz ekibi, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi.
LİG ÜÇÜNCÜSÜ PLAY-OFF OYNAYACAK
Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi’ne 2. eleme turu yerine play-off turundan başlayacak ve ilk maçını 21 Ağustos’ta oynayacak.
SAMSUNSPOR'UN PAYLAŞIMI
Samsunspor'un paylaşımı👇 https://t.co/rWLgrszCHp— Spor Arena (@sporarena) May 14, 2025