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Galatasaray'ın şampiyonluğu Samsunspor'a yaradı! Avrupa bileti...

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#Samsunspor#Galatasaray#UEFA
Galatasarayın şampiyonluğu Samsunspora yaradı Avrupa bileti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 00:22

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmasıyla birlikte, Samsunspor'a gün doğdu. Sarı - kırmızılıların elde etmiş olduğu zaferle birlikte Süper Lig’i 5. sırada bitiren takım da Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

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Süper Lig'in ilk 5'te bitirmeyi garantileyen Samsunspor, Galatasaray'ın kupa zaferiyle birlikte yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hak kazandı.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı almasının ardından Thomas Reis liderliğindeki Karadeniz ekibi, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi.

LİG ÜÇÜNCÜSÜ PLAY-OFF OYNAYACAK

Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi’ne 2. eleme turu yerine play-off turundan başlayacak ve ilk maçını 21 Ağustos’ta oynayacak.

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#Samsunspor#Galatasaray#UEFA

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