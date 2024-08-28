Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenemsinin ardından Nihat Kahveci'den yeni transferlere sert sözler: Resmen fiyasko!

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta da 3-2 yenilen sarı - kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray için spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorumlar geldi.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, sarı - kırmızılıların futbolunu eleştirirken yeni transferler için de değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:

"GERKENİ YAPMADILAR"

"Bazı oyuncular gerekeni yapmadı. Sara'nın ileride birçok top kaybetmesi, Torreira'nın dönen toplarda yalnız kalması, ilk yarıda rakibin öndeki oyuncularına gereken müdahalelerin yapılmaması, Köhn'ün ilk yarı çok kötü oynaması...

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"BERKAN, KÖHN'DEN DAHA İYYİDİ"

"Batshuayi ilk yarıda Icardi'ye göre daha hareketliydi. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda etkisizdi, ikinci yarıdada gerekli olmayan çalım denemeleri yaptı. Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Bana göre Derrick Köhn’den çok çok daha iyi oynadı."

"BU SKOR HERKESE YAZAR"

"Tek kelimeyle yazık. Savunulacak hiçbir tarafı yok. İki maçta 4 gol yiyip 17 tane pozisyon verilmez. Galatasaray bu takımı elemeliydi. Bu maç bir kişiye yazmaz. Bu mağlubiyet başkanından malzemecisine kadar herkese yazar."

"RESMEN TRANSFER FİYASKOSU"

"Galatasaray, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer etmese bundan daha da kötü oynamazdı. Geçen seneki kadro olsa Galatasaray daha iyi oynardı. Jelert ve Sara, Galatasaray’ya ne verdi mesela? Resmen transfer fiyaskosu. Ben Galatasaray’a yakıştıramadım."