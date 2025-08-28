Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden kura değerlendirmesi! 'Çok iyi kadroları var!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri kuraları bugün Monaco’da çekilirken, Türkiye'yi temsil eden tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakipleri de netleşti.

Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union SG ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

Gerçekleştirilen kura çekimin ardından sarı - kırmızılıların belli olan rakipleri fikstür hakkında açıklamalarda bulundu.



FRANKFURT

Frankfurt yöneticisi Marcus Krösche, "Galatasaray, zor bir rakip. Çok iyi kadroları var. Geçen sezonu iyi geçirdiler. Bizim için zor maç olacak. Almanya'da çok Türk yaşıyor. Tutkulu taraftarları var. Duygusal ve zor bir maç olacak." dedi.

Haberin Devamı

MANCHESTER CITY

Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ise Galatasaray eşleşmesi ile ilgili, "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Yoksa zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosfer çünkü... Galatasaray'ı çok iyi biliyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

ZANETTI: "G.SARAY HAK ETTİ"

Javier Zanetti ise "Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'ni hak etti, çok büyük bir kulüp. Bence dengeli bir kura çekti." sözlerini sarf etti.