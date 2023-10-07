Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United son nefeste kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United, Brentford'u konuk etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'e kötü bir giriş yapan Manchester United, Brentford karşısında 26. dakikada Mathias Jensen'in golüyle 1-0 geriye düştü.

Maçın son anlarına bu skorla girilirken uzatma anlarında sahne alan Scott McTominay, Manchester United'a galibiyeti getirdi.

Müsabakanın 90+3 ve 90+7. dakikalarında sahneye çıkan Scott McTominay, Manchester United'a 2-1'lik skorla 3 puanı getirdi.

Kırmızı Şeytanlar bu galibiyetle 12 puana yükseldi ve 9. sıraya çıktı.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında iki kez öne geçtikleri karşılaşmada Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, öz eleştiri yaptı.

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Brentford ile Old Trafford'da oynadıkları müsabaka öncesi konuşan Erik Ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray mücadelesine de değindi.

HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

Savunmada hatalar yaptıklarını kaydeden Hollandalı menajer, "Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada yakaladığımız fırsatlardan tam olarak yararlanamadık. Savunmada yaptığımız hatalar ve konsantrasyon eksikliği sebebiyle cezalandırıldık. Sonuç olarak rahat bir şekilde kazanabileceğimiz karşılaşma yenilgiyle sonuçlandı." ifadelerini kullandı.