Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool: Daha önce yenmişti, sıra son 16'da! 5 yıldıza dikkat

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile eşleşti. Cimbom, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mağlup ettiği Liverpool'u, bu kez son 16 turunda yenmek ve adını son 8'e yazdırmanın planlarını yapıyor.

İşte Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde geçmişteki rekabetler ve Liverpool'un son durumu:

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GALATASARAY-LIVERPOOL

Galatasaray ve Liverpool, Avrupa kupalarında daha önce 5 kez resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda taraflar birbirine karşı bariz bir üstünlük kuramadı; her iki takım da 2’şer galibiyet alırken 1 maç berabere sonuçlandı.

2001-2002 Sezonu: Şampiyonlar Ligi 2. Grup aşamasında Liverpool’da 0-0 berabere kalan Cimbom, İstanbul’da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

2006-2007 Sezonu: Anfield’da 3-2 mağlup olan Galatasaray, İstanbul’daki rövanşı aynı skorla (3-2) kazanmıştı

2025-2026 Sezonu (Grup Aşaması): RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, Victor Osimhen’in penaltı golüyle 1-0 kazanarak dev rakibini bozguna uğratmıştı.

CİMBOM, İSTANBUL'A LIVERPOOL'U DAĞITTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında (30 Eylül 2025) oynanan son maçta, Okan Buruk’un öğrencileri taktiksel bir ders vermişti. Sarı kırmızılılar mücadeleden Osimhen'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

Maç içerisinde Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, kusursuza yakın bir oyunla rakibinin hızlı hücum hattına geçit vermemişti. Torreira, gösterdiği performansla alkışları toplamıştı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi golcüsü Victor Osimhen, maçın tek golünü atmış ve maç boyunca Liverpool savunmasına zor anlar yaşatmıştı.

LIVERPOOL'UN FORM DURUMU

İngiliz devi, Premier Lig’de son 3 haftada vites artırmış durumda. Özellikle savunmadaki sertlikleri ve maçın son anlarındaki konsantrasyonları dikkat çekiyor.

Liverpool, oynadığı son 3 maçta Sunderland'i 1-0, Brighton'ı 3-0, Nottingham Forest'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

Arne Slot yönetimindeki ekip, topa sahip olma konusunda başarılı gözükse de, bitiricilik noktasında sorun yaşayabiliyor.

SZOBOZSLAI'NİN UZAKTAN ŞUTLARI

Liverpool'da dikkat çeken isimlerden biri, Premier Lig devinin 8 numarası Dominik Szoboszlai. Mesafe tanımaksızın duran toplardan rakip kaleyi avlayabiliyor. Son olarak Manchester City maçında, kalenin yaklaşık 30 metre ötesinde kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndermişti.

Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 10 gol 7 asist üretti.

180 DAKİKA BOYUNCA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİLEN İSİMLER

Hugo Ekitike: Bu sezon Liverpool formasıyla 15 gol 4 asist üreten genç santrfor, takımın en büyük gol silahı konumunda.

Cody Gakpo: Çok yönlü oyunu ve ceza sahası dışından attığı şutlarla her an skoru değiştirebilecek kapasitede.

Mohamed Salah: Yaşayan efsane, hala takımın en yaratıcı ve tecrübeli ismi.

Florian Wirtz: Takımın yeni beyni. Orta sahada oyunun yönünü rahatlıkla değiştirebilen Wirtz, asistleri ve sürpriz golleriyle ön planda duruyor.

