Spor Haberleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekim saati ve günü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 08:56

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı. Sarı kırmızılıların play-offtaki rakibi belli oluyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştı. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılan maçta temsilcimiz rakibine 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan tüm müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan toplamayı başardı.

Manchester City maçı sonrasında mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Ve sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte rakipler:

Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray’ın bir üst turdaki muhtemel iki rakibinden biri İspanyol devi Atletico Madrid olurken, diğer seçenek İtalyan temsilcisi Juventus oldu.

Galatasaray ilk maçını 17 ya da 18 Şubat'ta, rövanş maçını ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

GALATASARAY PARA BASTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu.

Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon avro daha yazdırdı.

An itibarıyla UEFA’dan toplamda 42,5 milyon avro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği gelirin dağılımı ve “Devler Ligi”nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

 

Kazanç Kalemleri

Milyon €

 
 

Katılım

18,62

 

Galibiyet

6,3

 

Beraberlik

0,7

 

Lig derecesi

5,08

 

Yayın havuzu değerlemesi

8,41

 

Katsayı

2,42

 

Son 16 play-off turu

1

 

Toplam kazanç

42,53

 

Sonraki turların ödülleri

 

Son 16 turu

11

 

Çeyrek final

12,5

 

Yarı final

15

 

Final

18,5

 

Şampiyonluk

6,5

 

 

