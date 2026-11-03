Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Stuttgart! İşte dev maç öncesi muhtemel 11'ler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında bugün Almanya’nın Stuttgart takımını konuk edecek.

RAMS Park’taki maç saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Maç, Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Devler Ligi’nin ilk iki maçında Sporting’e 3-1 ve Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa’da Lille’i 4-2 yendi.

İlk iki maçında Viking’i 3-1 ve Slovan Bratislava’yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Stuttgart: Seimen, Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Leweling, El Khannouss, Führich, Deniz Undav.

Haberin Devamı

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, statü gereği oynayamayacak Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.

KONUK EKİPTE ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK!

Bundesliga temsilcisinde ön libero Angelo Stiller, sol kanat oyuncusu Leo Sauer ve sağ bek Josha Vagnoman sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında takımı yalnız bırakacak.

ALMANLARA KARŞI 34. MAÇ

Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak. Aslan Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

7- Galatasaray Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Son olarak 2013’te Schalke’yi 3-2 yenen Aslan sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

9- Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı. Stuttgart, Türk takımlarına karşı sadece 1 kez oynadı, onda da Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.