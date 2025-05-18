Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı ve Türkiye'de formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

Sarı-kırmızılıların 25. şampiyonluğu sonrasında gözler Devler Ligi'ndeki muhtemel rakiplere çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından doğrudan katılma hakkı elden Galatasaray, kura çekiminde 4'üncü torbada yer alacak. Yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torba da dahil olmak üzere 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek ve toplamda 8 maç oynayacak.

Bugün oynanan maçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına katılacak 36 takımın 23'ü kesinleşti.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılması kesinleşen takımlar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona

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2. TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya

4. TORBA: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi lig etabına gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.