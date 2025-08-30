×
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Fikstür
Galatasarayın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 13:35

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

  • 18 Eylül - Eintracht Frankfurt (Deplasmanda)
  • 30 Eylül - Liverpool (İç sahada)
  • 22 Ekim - Bodo/Glimt (İç sahada)
  • 5 Kasım - Ajax (Deplasmanda)
  • 25 Kasım - Union SG (İç sahada)
  • 9 Aralık - Monaco (Deplasmanda)
  • 21 Ocak - Atletico Madrid (İç sahada)
  • 28 Ocak - Manchester City (Deplasmanda)

