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Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui'ye milli davet! 1,5 yıl sonra...

#Galatasaray#Omar Elabdellaoui#Norveç
Galatasarayın sağ beki Omar Elabdellaouiye milli davet 1,5 yıl sonra...

Gözünden yaşadığı problem sebebiyle 14 ay formasından uzak kalan ve sezonun ikinci yarısıyla birlikte Galatasaray'da oynamaya yeniden başlayan Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı kadrosuna alındı.

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Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı kadrosuna alındı.

2020'nin son gününde evinde çocuklarını eğlendirmek isteyen yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve bir dizi operasyon sonucu görme yetisini geri kazanan Omar Elabdellaoui, 14 ay sonra, sezonun ikinci yarısında Galatasaray'daki formasına kavuşmuştu.

30 yaşındaki sağ bek, Norveç'in Slovakya ve Ermenistan ile oynayacağı maçlar için milli takım kadrosuna davet edildi. Omar, 1,5 yıl sonra milli takım kadrosuna girdi.

Galatasarayın sağ beki Omar Elabdellaouiye milli davet 1,5 yıl sonra...

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#Galatasaray#Omar Elabdellaoui#Norveç

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