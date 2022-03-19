Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi!

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2020'nin son gününde evinde çocuklarığı eğlendirmek isterken yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve bir dizi operasyon sonucu sağlığına kavuşan Omar Elabdellaoui, 14 ay sonra Galatasaray'da formasına kavuşmuştu.

30 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz günlerde Norveç Milli Takımı'nın Slovakya ve Ermenistan maçları için açıkladığı kadroya da davet almıştı.

Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin erteleyemediği sağlık kontrolleri nedeniyle milli takımdan affını istediğini açıkladı. Omar, milli takım kadrosundan çıkarıldı.