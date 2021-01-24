MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
GeriFutbol Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Martin Linnes, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

25
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
  • Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"BABEL İÇİN MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendiren Linnes, "Zor bir maç oldu. Malatya savunmada iyi oynadı. Zor bir deplasmanda önemli bir üç puan aldık. İlk yarıyı böyle kapatmak önemliydi. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonuçta Babel'in attığı güzel bir gol var. Onun için çok mutluyum. Golle dönmesi güzel oldu. Çalışıp gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

"İYİ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Linnes, "Omar ve Şener'in yokluğunda nasıl hissediyorsun?" sorusuna ise "Her futbolcu maksimum seviyede oynamak ister. Ben de kendimi hazır tutup maçlarda iyi oynamaya çalışıyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle