Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"BABEL İÇİN MUTLUYUM"

Mücadeleyi değerlendiren Linnes, "Zor bir maç oldu. Malatya savunmada iyi oynadı. Zor bir deplasmanda önemli bir üç puan aldık. İlk yarıyı böyle kapatmak önemliydi. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonuçta Babel'in attığı güzel bir gol var. Onun için çok mutluyum. Golle dönmesi güzel oldu. Çalışıp gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

"İYİ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Linnes, "Omar ve Şener'in yokluğunda nasıl hissediyorsun?" sorusuna ise "Her futbolcu maksimum seviyede oynamak ister. Ben de kendimi hazır tutup maçlarda iyi oynamaya çalışıyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.