Galatasaray'ın sağ bek için gözü Gonzalo Montiel’de

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Milli araya namağlup lider olarak giren Galatasaray’da devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sacha Boey’in ayrılmasının ardından sağ beke transfer edilen Elias Jelert’ten istediği performansı alamayan sarı kırmızılılar bu bölge için arayışlarını devam ettirirken İspanyol basınından Gonzalo Montiel iddiası geldi.

GALATASARAY VE BOLOGNA ÖNDE

Fichajes’te yer alan habere göre Cimbom; Sevilla forması giyen Arjantinli futbolcu ile ilgileniyor. Haberde sarı kırmızılıların yanı sıra Everton, Bologna ve Nottingham Forest’ın da Katar’da Dünya Kupası kazanan kadroda yer alan Montiel için ocakta hamle yapabileceği belirtildi. Ancak Cimbom’un Avrupa kupalarında oynama şansı sunabilecek olması, Bologna’nın da Serie A’da sağlam bir alternatif ortaya koyabilecek olması bu iki kulübü avantajlı kılıyor.

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BU SEZON LA LiGA’DA 11 DAKiKA OYNADI

2021’de River Plate’ten 11 Milyon Euro’ya transfer edilen ve kontratı 2026 Haziran’da bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu kiralık olarak Nothingham Forest‘ta geçirdi. Gonzalo Montiel bu sezon ligde 3 maçta 11 dakika süre alırken sadece Kral Kupası’nda 90 dakika görev yaptı.