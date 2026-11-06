Galatasaray'ın Rus yıldızının menajerinden dikkat çeken açıklama: Parayı veren Batrakov'u alır!

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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev oyuncusunun Premier Lig’e transfer olması için herhangi bir engel olmadığını söyledi.

MENAJERİNE RUS YAPTIRIMI İDDİASI SORULDU

Sarı kırmızılılara gelmeden önce Batrakov’la ilgilenen Avrupalı bazı kulüplerin Rus takımlarına uygulanan yaptırım nedeniyle geri adım attığına dair haberler çıkarken Kuzmichev son durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

EVET PAHALI BiR TRANSFER

"Aleksey G.Saray’a transferi tüm bu süreçleri kolaylaştırdı. Teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig’e transferini engelleyecek bir şey yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey’in Türkiye’de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu.”