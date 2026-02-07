Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey, kadroda yer aldı.
Leroy Sane ve Arda Ünyay ile birlikte kart cezalısı Mario Lemina kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey.