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Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

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#Süper Lig#Galatasaray#Çaykur Rizespor
Galatasarayın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 17:09

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Rize'ye hareket etmeden önce bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi maç kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Roland Sallai, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen

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#Süper Lig#Galatasaray#Çaykur Rizespor

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