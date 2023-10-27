Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı! Mauro Icardi...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 10. haftasında yarın akşam deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Mauro Icardi kadroda yer alırken ağrıları olan Tanguy Ndombele kadroya dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:



Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu.