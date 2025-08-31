Galatasaray'ın Rizespor galibiyeti sonrası Uğur Meleke'den çarpıcı tespit: Duran toplarda Arsenal gibi!

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında dün akşam ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek sezona 4'te 4 ile girdi.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90+2. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek golü 73. dakikada Dal Varesanovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 4'te 4 yaparak girdi ve haftayı 12 puanla lider kapattı.

SEKİZ MAÇ SONRA GOL YEDİ

Galatasaray, 8 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, ligde bu sezon oynadığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0, Kayserispor maçını da 4-0 kazandı. Son 8 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray'ın bu serisi Çaykur Rizespor maçıyla sona erdi.

SON 15 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

SAHASINDAKİ SON 20 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken 16 golü kalesinde gördü.

İLK 4 MAÇTA 13 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarken sezona iyi bir hücum performansıyla girdi.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY DURAN TOPLARDA ARSENAL GİBİ!

Hürriyet Spor’un usta yazarlarından Uğur Meleke, sarı-kırmızılıların Rizespor karşısında oynadığı futbolu ve sezona 4'te 4 yaparak başlamasını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı…

Duran toplarda Arsenal gibi!

Arsenal, 2023-24 sezonunun başından beri 70 Premier Lig maçında tam 33 korner golü kaydetmiş. Aynı süreçte ligde Arsenal’ın dışında 20’yi dahi geçebilen başka bir takım yok. Uluslararası bir duran top uzmanı Nicolas Jover’in eşliğinde sürekli yeni setler geliştiriyorlar, rakipleri onların tezlerine çözümler buldukça yeni formüllerle çıkıyorlar sahaya.

Dikkatli Premier Lig takipçileri farkındadırlar: Bu sezon da yepyeni bir duran top seti izlettiler bize. Kornerin hemen öncesinde 5 Arsenalli ceza alanı ön çizgisine yatay olarak diziliyor ve atış anında farklı yönlere hareketleniyorlar. Rakip kaleciyi de 1-2 kişiyle taciz ediyorlar aynı anda. Manchester United maçını da böyle bir korner golüyle kazandılar 15 gün önce.

Galatasaray’ın da Türkiye’de duran toplarda yakaladığı istatistikler, Premier Lig’de Arsenal’ınkilere benzer. Sarı kırmızılılar geçen sezonun başından beri 40 lig maçında 42 gol bulmuşlar duran toplardan. Adeta her maçta 1 golü duran toptan buluyorlar ve bunların bir kısmı da 0-0’lık dengeyi bozan sayılar oluyor. Dünkü gibi.

RİZE BEŞLİ SAVUNMA OYNADI

Ligin ilk haftasında dörtlü defans oynayıp Göztepe’den fark yiyen Rizespor, son iki müsabakada beşli savunmayla mücadele etti. Dün beşlinin solunda oynayan Mithat daha defansifti, sağ kanat bek rolündeki Taha Şahin’se ofansta sık sık problem çıkardı sarı kırmızılılara. Taha Şahin’in sağdan yaptığı bindirmelerle Rize’nin yarattığı 3 net fırsat vardı dün. Misafir ekibin Arnavut yıldız Laci’nin ayağından bulduğu iki gol de ofsayta takıldı.

Galatasaray Eylül’deki milli maç arasına 4’te 4’le kayıpsız girerken 13 de gol gönderdi rakip filelere. İlk 4 haftanın yıldızlarından Sallai dünü de bir asistle tamamladı. Osimhen yine çok arzulu ve efektifti. Davinson ve Abdülkerim de iyi açtılar sezonu.

Ancak Galatasaray’ın Kayseri maçındaki Torreira-Sara-Yunus’lu orta üçlüsü, dünkü Lemina’lı klasik grubuna göre daha faydalı gözükmüştü. Okan Buruk’un Yunus’u 10 numarada kullandığı o formülü daha sık denemesi lazım gibi.