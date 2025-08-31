×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın Rizespor galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den uyarı! 'Bu futbol Şampiyonlar Ligi için yetmez'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rizespor#Nihat Kahveci
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 09:27

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 4'te 4 yaparak girdi ve haftayı 12 puanla lider kapattı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'AKIYOR GİDİYOR'

"4 maç; atılan 13 gol, yenilen 1 gol, 12 puan, yoluna devam eden Galatasaray. Geçen sene tek mağlubiyet, Beşiktaş deplasmanı. Onun dışında akıyor, gidiyor."

'BANA SÜRPRİZ OLUR'

"Galatasaray ligdeki bir maçta gol atamazsa, rakip fark etmez, bana sürpriz olur. Her türlü atak şekliyle gol atabilme imkanına sahip."

'BU FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN YETMEZ'

"Bugün Rizespor 3 gol attı, 2'si ofsayt. İşin defansif tarafında sıkıntısı olan bir Galatasaray vardı. İlk üç maçta da 'Galatasaray pozisyon veriyor ama rakipler atamıyor' demiştim. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler atar. Bu futbol Şampiyonlar Ligi için yetmez."

'TAKIM DEFANSINDA SIKINTI VAR'

"Galatasaray'ın stoperleri iyi ama takım defansında sıkıntı var. Kayseri'ye, Antep'e, 11'e 11'ken Karagümrük'e pozisyon verdin ki Karagümrük o bölümde senden iyiydi."

'RİZESPOR 3 GOL ATARDI'

"Bugün Ali Sowe biraz dikkatli olsa Rizespor 3 gol atardı."

