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Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen...

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#Galatasaray#RFS#Osimhen
Galatasarayın RFS maçı kamp kadrosu açıklandı Osimhen...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 15:47

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RFS karşılaşması için Letonya'ya gitti. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu da açıklandı.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.45’te Daugava Stadyumu’nda Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yer almadı.
Bugün takımla çalışmalara katılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de kafilede bulunmuyor.

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Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu şöyle:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atahan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

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#Galatasaray#RFS#Osimhen

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