Galatasaray'ın RFS karşısında aldığı sürpriz skor herkesi şaşırttı: Sarı - kırmızılılar devre dışı! | Letonya'da olağanüstü gece

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Geçen hafta PAOK’u evinde 3-1’le geçerek UEFA Avrupa Ligi’ne moralli bir başlangıç yapan Galatasaray, Letonya’nın RFS ekibiyle 2-2 berabere kalarak taraftarlarına büyük bir şok yaşattı.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, 2 maç sonunda 4 puana ulaştı ve puan tablosunda 8.sırada yer aldı. Letonyalı meslektaşımız Janis Celmins, dün geceki mücadeleyle ilgili düşüncelerini anlattı.

JANIS CELMINS (SPORTACENTRS.COM):

“VIKTORS MOROZS, AKILLI VE ŞİMDİDEN BÜYÜK İŞLER BAŞARAN BİR TEKNİK DİREKTÖR”

Teknik direktör Viktors Morozs'un 2024'ün en iyi Letonyalı teknik direktörü ödülünü kazanacağını tahmin etmekten artık çekinmeyeceğim. Morozs; akıllı, ayakları yere sağlam basan ve şimdiden büyük işler başarmış bir teknik direktör. Bu yıl onun yönetimindeki takım Letonya Şampiyonası'nda lider durumda ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. RFS, ayrıca Letonya Kupası’nda (finalde) mücadele ediyor ve Avrupa Ligi'nde ise şimdiden bir puan topladı. Bu gerçekten muhteşem bir olay. Teknik direktör Morozs'un yanına RFS’nin sahibi Artjom Milov’u ve kulübün genel direktörü Maris Verpakovskis'i de eklemek gerekiyor. Çünkü bu takımı birlikte inşa ettiler.

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"TÜRKLER BU GECE KAZANMAK ZORUNDAYDI"

Hiç şüphe yok ki Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Maçtan önce RFS'nin kazanmak için çok fazla seçeneği olacağını düşünmüyordum ancak sistemli ve yürekten oynayarak harika şeyler yapabileceğimizi gösterebiliyoruz. Galatasaray, kesinlikle beklediğim performansı gösteremedi ama takımda sakatlıklar vardı. Ayrıca RFS de en iyi formasyonuyla oynamadı. Dolayısıyla Galatasaray’ın en iyi durumda olmadığı anlaşılıyordu. Ancak kadrolarındaki tüm bu sorunlara rağmen Türkler bu gece kazanmak zorundaydı!

"MAURO ICARDI, RFS EKİBİ TARAFINDAN İYİ ANALİZ EDİLMİŞTİ"

Futbol 90 dakika oynandıktan sonra sona eriyor. Bu yüzden burada maçın gidişatının erkenden netleşmeyeceğini biliyordum. RFS’nin kulüp modeli bu sezon kazanma ve şampiyonluk ruhu taşıyor. Sahada maçın son saniyesine kadar birbirleri için savaşan bir aile vardı. Galatasaray, Riga'ya kazanmak için gelmişti. Galatasaraylı oyunculardan herhangi birinin beni iyi yönde şaşırttığını söylersem yalan söylemiş olurum. Mauro Icardi, sahada en göze çarpan Galatasaraylı oyuncuydu ancak RFS ekibi tarafından iyi analiz edilmişti. Savunma ona karşı hazırdı ve RFS takımı tarafından devre dışı bırakıldı. RFS takımı, Galatasaray'ın bu tarz büyük oyuncularına karşı taktiksel olarak iyi bir şekilde kurulmuştu.

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"LETONYALILAR İÇİN OLAĞANÜSTÜ AKŞAM"

Bence bu sonuç sadece benim için değil, çok daha büyük futbol uzmanları için de bir sürpriz oldu. RFS, Daugava Stadyumu’nda her hafta iç saha maçı oynamıyor ancak bu akşamki maçın tüm biletleri tükendi. Bu maç Letonya'da son 15 yılda en çok izlenen futbol maçıydı. Letonya futbolunda tamamen kapalı gişe oynanan çok az maç vardır. Bu da bu maçın Letonyalı futbolseverler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu gece Riga barlarındaki alkol stokları tükenecek. Bugün Letonyalı futbolseverler için muazzam bir gün ve olağanüstü bir akşam.