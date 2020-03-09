Galatasaray'ın rekoru başka bahara kaldı!

Son haftalarda sergilediği başarılı performansla şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray dün hem avantajlı konumunu korumak hem de rekor için çıktığı akşamda umduğunu bulamadı. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligin 16. haftasında Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etmişti. Lig tarihinde daha önce iki kez 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan, dünkü puan kaybıyla rekorunu egale etme fırsatını kaçırdı.

Öte yandan Fatih Terim de kariyerinde galibiyet serisi rekorunu tekrarlama şansını tepti. Galatasaray, 2011-2012 sezonunda Terim yönetiminde üst üste 9 maç kazanmıştı. Sivasspor ise bu sezon sahasında oynadığı 13. maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlı ekip, bu alanda Avrupa’nın dev ekipleri Liverpool (15), Lazio (14), Valencia (14) ve Barcelona’yı (14) izliyor.





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