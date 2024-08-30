Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu.. Ajax, Tottenham, PAOK...

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Galatasaray'ın UEFA'daki rakipleri belli oldu. UEFA tarafından çekilen kurada 8 rakibi belli olan Galatasaray, 4'ü evde, 4'ü deplasmanda olmak üzere tüm maçları tamamlayarak ligdeki konumuna göre sonraki tura yükselecek. İşte, Galatsaray'ın rakipleri hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?



Galatasaray'ın grubundaki takımlar şu şekilde olacak;



Tottenham(İst.)

Ajax(Depl.)

PAOK (İst.)

AZ Alkmaar (Depl.)

Dynamo Kiev (İst.)

Malmö (Depl.)

Elfsborg (İst.)

RFS (Depl.)





ÜÇ TEMSİLCİMİZ FARKLI TORBADA

Fenerbahçe, kura çekimine 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katıldı.

Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekti. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş oldu.

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TURNUVA FORMATLARI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.