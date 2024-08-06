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Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan açıklama! 'Favori'

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Young Boys
Galatasarayın rakibi Young Boystan açıklama Favori
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 18:34

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Young Boys cephesinden açıklama geldi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.

İsviçre ekibinin sportif direktörü Steve von Bergen ve teknik direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray hakkında konuştu.

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Von Bergen: Galatasaray favori

Türk takımlarıyla oynamanın heyecanını ve mutluluğunu biliyoruz. Galatasaray elbette karşımızda favori. Göreve cesurca yaklaşan ve rakibini kızdırmak için elimizden geleni yapan bir meydan okuyucu olmak istiyoruz.

Patrick Rahmen: Hazırız'

Bizi ne kadar büyük bir kitlenin beklediğini biliyoruz. Hazırız

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Young Boys

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