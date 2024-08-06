Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan açıklama! 'Favori'

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile kozlarını paylaşacak.

İsviçre ekibinin sportif direktörü Steve von Bergen ve teknik direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray hakkında konuştu.

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Von Bergen: Galatasaray favori

Türk takımlarıyla oynamanın heyecanını ve mutluluğunu biliyoruz. Galatasaray elbette karşımızda favori. Göreve cesurca yaklaşan ve rakibini kızdırmak için elimizden geleni yapan bir meydan okuyucu olmak istiyoruz.

Patrick Rahmen: Hazırız'

Bizi ne kadar büyük bir kitlenin beklediğini biliyoruz. Hazırız