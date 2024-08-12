Galatasaray'ın rakibi Young Boys sezona çok kötü başladı!

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Youns Boys, İsviçre Ligi'ne çok kötü başladı. Geçen sezonun şampiyonu olan Young Boys, 5 haftada galibiyet alamadı. Son olarak dün geriden gelip öne geçtiği Yverdon deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Young Boys, 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Tarihinde ilk kez ligin ilk 5 haftasını galibiyet alamadan geçen Young Boys, topladığı 2 puanla 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor.

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GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇLARI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray, Young Boys ile ilk maçıç 21 Ağustos'ta deplasmanda yapacak. 27 Ağustos'ta ise İstanbul'da rövanş maçı oynanacak.

Turu geçen taraf, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.