Galatasaray'ın rakibi Young Boys nasıl bir takım? Piyasa değeri, ligdeki durumu ve en golcüleri...

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılım hakkı elde etmişti.

Sarı - kırmızılılar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Young Boys ile eşleşti.

MERCEK: YOUNG BOYS

İsviçre ekibi Young Boys, geride bıraktığımız sezon İsviçre Süper Lig'nde 65 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kadrosunun piyasa değeri 63.78 milyon euro olan Young Boys'un kadrosundaki en değerli isim ise 7.5 milyon euro ile santrfor Meschack Elia olarak öne çıkıyor.

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Yeni sezona pek de iyi bir başlangıç yapamayan Young Boys, çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet - 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ligde 1 puanı bulunan Young Boys, son sırada yer alıyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

23-24 sezonu Şampiyonlar Ligi play-offlarında Maccabi Haifa’yı eleyerek grup aşamasına yükselen Young Boys; Manchester City, Leipzig ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grupta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek 4 puanla turnuvaya veda ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti.

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Young Boys'un gol yollarındaki en etkili isimleri ise Silvere Ganvoula, Cedric Itten ve Joel Montero olarak öne çıkıyor.

SILVERE GANVOULA

Silvere Ganvoula, Young Boys'un yeni sezonuna en etkili başlayan isim oldu. 3 maça çıkan Ganvoula, bulduğu 103 dakikalık sürede 2 gol kaydetti.

CEDRIC ITTEN

Cedric Itten ise geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam eden oyunculardan... İsviçreli santrfor, geçen sezon çıktığı 41 maçta 13 gol - 3 asistle 16 gole doğrudan etki etmişti. Itten bu sezon ise çıktığı 4 maçta 1 gollük performans sergiledi.

JOEL MONTERO

Young Boys'a 2021'de katılan Joel Montero, İsviçre ekibindeki en etkili dönemini geçtiğimiz sezon yaşadı. 2023/24 sezonunda 43 resmi maça çıkan Montero, 12 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti. Montero, bu sezona ise 4 maçta 1 asistle başladı.