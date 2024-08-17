Galatasaray'ın rakibi Young Boys, İsviçre Kupası'nda 10 golle kazandı!

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası 1. Turu'nda amatör ligi ekiplerinden Printse-Nendaz'ı 10-0 mağlup etti.

Henüz ilk dakikada Young Boys'ı öne geçiren Males, 25. dakikada bir kez daha sane aldı.

Itten, 29 ve 31. dakikalarda 2 gol daha bulurken 38 ve 45. dakikada Virginius'un golleri geldi.

Dakikalar 53'te Itten bir kez daha sahneye çıktı. Virginius ise 55. dakikada farkı 8'e yükseltti.

İsviçre ekibi, 63. dakikada Golliard ile durumu 9-0 yaparken son sözü 90. dakikada Quartier kendi kalesibe atarak söyledi.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray, 21 Ağustos'ta Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.