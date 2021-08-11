Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone! St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.



- Avrupa'da 292. maçına çıkacak



Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.



- Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 85. maç



Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...