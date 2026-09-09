Galatasaray'ın rakibi Sporting'i yakından tanıyalım: 'Hızlı, esnek ve dik oynayan bir takım!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Zorlu mücadele öncesinde Hürriyet spor yazarlarından Koray Durkal, bugünkü köşe yazısında sarı-kırmızılıların rakibini mercek altına aldı. İşte o yazı;

Sporting Lizbon için 2026-27 sezonu ciddi anlamda bir yeniden yapılanma dönemi oluyor. Morten Hjulmand, Francisco Trincao, Geovany Quenda, Ousmane Diomande, Hidemasa Morita ve Alisson Santos gibi geçen sezonki takımın temel parçaları artık yok. Dolayısıyla teknik direktör Rui Borges’in önündeki asıl mesele yeni oyuncuları takıma monte etmek değil; geçen sezonun alışkanlıklarını yeni kadroya aktarmak. Portekiz Ligi’nde ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alınması Borges’in işini iyi yaptığını, Sporting’in oyun mantalitesinin değişmediğini ve sadece oyuncuların değiştiğini gösteriyor.

Haberin Devamı

MAÇLARA 4-2-3-1 DİZİLİŞİYLE BAŞLIYOR

Borges'in bugünkü Sporting’i ağırlıklı olarak 4-2-3-1 üzerinden şekilleniyor. Top rakibe geçtiğinde 4-4-2’ye yaklaşan, topa sahip olduğunda ise 2-3-5’e evrilen bir yapıdan söz etmek mümkün. Yani klasik anlamda dört savunmacıyla başlayan takım, hücum yerleşiminde kanatları yükselterek ve beklerden birini iç koridora sokarak beşli bir hücum hattı oluşturuyor. Güncel taktik veriler de bu 4-2-3-1 tabanını, yüksek tempolu ve dikine bir oyun anlayışıyla tarif ediyor. Buradaki önemli ayrıntı şu: Borges’in Sporting’i topu yalnızca dolaştırmak için kullanmıyor, ileriye gitmek için kullanıyor.

HJULMAND’IN ARDINDAN YENİ MERKEZ

Geçen sezon Sporting’in merkezindeki dengeyi büyük ölçüde Hjulmand sağlıyordu. Şimdi o görev tek bir oyuncuya bırakılmış değil. Sergi Altimira bu yeni yapının en önemli parçalarından biri. İspanyol orta saha, ilk 5 lig maçının tamamında ilk 11 başladı. Bir golü var ama Borges açısından asıl değeri başka yerde: oyunun temposunu sakinleştirebilmesi, doğru pozisyon alması ve top kazanma becerisi. Onun yanında Rodrigo Zalazar var. Uruguaylı oyuncu, Sporting’in yeni döneminde yalnızca bir orta saha değil, hücumla merkez arasındaki bağlantı noktalarından biri.

Haberin Devamı

ARTIK DAHA DİKİNE OYNAYAN BİR TAKIM

Zalazar'ın farkı, topu aldıktan sonra oyunu hızlandırabilmesi. Sporting’in Hjulmand döneminden farklı olarak daha dikine, daha fazla ikinci bölge geçişi yapan bir takım haline gelmesinde onun rolü önemli. Sporting’in belki de en merak edilen bölgesi sağ taraf. Takımdan ayrılan Trincao’nun yaratıcılığını tek bir futbolcuyla ikame etmek yerine görev dağılımı yapıldı. Geny Catamo ile Luis Guilherme bu bölgedeki başlıca alternatifler. Yan yana oynaması beklenen oyunculardan Catamo’nun avantajı bire birler ve oyunu geniş alana taşınması. Guilherme ise hücum derinliği sağlıyor.

Haberin Devamı

OYUN PLANINDA ARAUJO’NUN ROLÜ KRİTİK

Sol bek Maxi Araujo’nun rolü ise daha da ilginç. Uruguaylı oyuncu gerektiğinde çizgide kalabiliyor, gerektiğinde içeri girebiliyor. Borges’in oyununda pozisyonların sabit olmaması zaten temel prensiplerden biri. Nitekim teknik direktör, beklerin ve kanat oyuncularının bazen içeri, bazen dışarı konumlandığını; oyuncuların özelliklerine göre bu yerleşimleri değiştirdiklerini açıkça anlatmıştı. Bu esneklik Sporting’in en önemli silahlarından biri. Bir pozisyonda 4-2-3-1 gibi görünen yapı, birkaç saniye sonra 2-3- 5’e dönüşebiliyor. Rakibin savunma planını zorlayan da tam olarak bu değişkenlik.

Haberin Devamı

SUAREZ, IOANNIDIS, GONÇALVES’E DİKKAT

Forvette Luis Suarez hâlâ en önemli referans. Kolombiyalı santrforun arkasında Fotis İoannidis gibi güçlü bir alternatif bulunması Sporting’e hücum çeşitliliği kazandırıyor. Suarez daha fazla hareketlilik ve savunma arkasına koşu sunarken, İoannidis fiziksel gücüyle fark yaratıyor. Ancak Sporting’in hücumunu yalnızca santrfora bağlamak doğru olmaz. Kanatların hareketliliği rakip stoperlerin yalnızca Suarez veya İoannidis’e odaklanmasını engelliyor. Sezonun ilk 5 maçında atılan 14 golün 3’üne imza atan 19 yaşındaki sol kanat Flavio Gonçalves de dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri. Maçlara 4-2-3-1 dizilişiyle başlıyor.

Haberin Devamı

YAŞ ORTALAMASI 23.6

Çok genç bir kadroya (yaş ortalaması 23.6) sahip olan Sporting Lizbon, Portekiz Ligi’nde sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı; 14 gol atıp 5 gol yedi. Bu tablo, kadrodaki büyük değişime rağmen takımın skor üretiminde problem yaşamadığını gösteriyor.