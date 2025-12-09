Galatasaray'ın rakibi Monaco'nun güçlü ve zayıf yönleri: Merkezi doğru kapat, kenarlardan hücum yap!

Haberin Devamı

Monaco, bu sezon Fransa Lige 1’de ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin çok altında kaldı. 38 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Sebastien Pocognoli’nin çalıştırdığı kırmızı beyazlı takım, Ligue 1’de 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Monaco, 25 puanla lider Lens’in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. Fransa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’nde de 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Devler Ligi’ne 4-1’lik Club Brugge yenilgisiyle başlayan Monaco, daha sonra sırasında Manchester City ile 2-2, Tottenham ile 0-0 berabere kalırken, Bodo/Glimt’i 1-0 yendi ve Pafos deplasmanından 2-2’lik sonuçla döndü.

Monaco için hedef maçı

Halen Şampiyonlar Ligi’nde 6 puanla 23. sırada yer alan Monaco için ilk 24’e girme adına hedef maçı Galatasaray karşılaşması olacak. 29 Kasım’daki PSG maçında sakatlanan birinci forvet Folarin Balogun’un bugün oynamama ihtimali var. Bu durumda, 6 gol, 2 asisti bulunan Balogun’un yerine Mika Biereth’in forma giymesi bekleniyor.

Monaco’nun ön taraftaki dörtlüsü son derece yetenekli isimlerden oluşuyor.

Solda Rus Aleksandr Golovin, ortada Japon Takumi Minamino ve sağda Fransız Maghnes Akliouche takımın hücumlarını organize eden oyuncular. Monaco topu bu dörtlüye taşıdığında mutlaka sonuca gidiyor. Minamino (4 gol, 3 asist) gerçekten çok başarılı bir sezon geçiriyor ve takımın oyun aklı.

Ansu Fati’ye de dikkat edilmeli

Balogun gibi 6 gol atan ve genelde maçlara sonradan giren İspanyol forvet Ansu Fati, sakatlık problemini aşıp oynadığı takdirde her an tehlike yaratabilecek bir isim. Doping cezası sonrası futbola dönen Paul Pogba da bugün kulübede bekleyecek. Orta alanda Lamine Camara-Mamadou Coulibaly ikilisi hem fiziksel oyunda hem de ikinci topları toplamada son derece usta. Monaco’nun savunma hattı pozisyon alma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu sezon yedikleri gollerin çoğu duran toplardan ve kenar ortalarından geliyor. Bu verilerin ışığında Galatasaray, merkezi doğru kapatıp kenar ortalarını sık kullanırsa, eşleşme ve pozisyon alma sıkıntısı yaşayan Monaco’dan istediği sonuçla dönecektir.

