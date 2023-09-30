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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a kötü haber! Erik ten Hag'ı yıkan gelişme...

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#Manchester United#Transfer#Galatasaray
Galatasarayın rakibi Manchester Uniteda kötü haber Erik ten Hagı yıkan gelişme...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 18:16

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'a transferde kötü haber geldi.

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Barcelona, yıldız orta saha oyuncusu De Jong'u ısrarla isteyen Erik ten Hag'ı üzecek bir karara imza atıyor.

Sport'un haberine göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak için De Jong ile görüşmelere başladı. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan De Jong ile 2028 yılına kadar mukavele uzatma kararı alındı.

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"BU PROJENİN TEMEL TAŞISIN"

Deco'nun, Celta Vigo'ya karşı oynadığı karşılaşma sırasında ayak bileğinden sakatlanan De Jong ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede Hollandalı oyuncunun sakatlık durumunu soran Deco, De Jong'a "Sen, bu projenin temel taşısın" dedi.

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Galatasarayın rakibi Manchester Uniteda kötü haber Erik ten Hagı yıkan gelişme...

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BULUŞMA ERTELENDİ

Geçtiğimiz transfer döneminde Hollandalı oyuncuyu isteyen Manchester United'da Menajer Erik ten Hag ile eski öğrencisinin yeniden buluşması ertelendi

AJAX'TA PARLADI, BARCELONA'NIN YOLUNU TUTTU

De Jong bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Willem II altyapısında futbola başlayan Frenkie de Jong, Ajax tarafından genç yaşta keşfedildi. Barcelona, 2019-2020 sezonu başında genç oyuncu için 86 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon Euro. Hollanda Milli Takımı'nda 52 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, 2 gol sevinci yaşadı.

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#Manchester United#Transfer#Galatasaray

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