Galatasaray'ın rakibi Malmö'de kriz çıktı: Bir sakatlık daha! Kaleye 17'lik isim geçiyor

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İsveç temsilci Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe (yarın) sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Zorlu bir mücadeleye sahne olması beklenen bu maçta Malmö'de kaleci sorunu yaşanıyor.

İsveç temsilcisinin as kalecisi Johan Dahlin geçtiğimiz ay çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve 38 yaşındaki file bekçisi eldivenlerinden uzak kalmıştı.

Dahlin'în sakatlığının ardından kaleyi devralan 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ricardo Friedrich'in de Malmö'nün bugünkü antrenmanına katılmadığı belirtildi.

Kuzey basınından Gasetten'in haberinde; Malmö'de hastalık geçiren Friedrich'in Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor. Takımının son idmanında da yer almayan tecrübeli kaleci, temsilcimiz karşısında sahaya çıkamayacak.

GÖZLER 17'LİK KALECİDE

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Breziyalı file bekçisi Friedrich'in de rahatsızlığı sebebiyle müsabakaya çıkamaması halinde sarı kırmızılara karşı Malmö'nün kalesini 17 yaşındaki Joakim Persson koruyacak.

İsveç ekibinde Persson bu sezon sadece 1 maçta forma giyebildi. Genç file bekçisi, İsveç Kupası ikinci turunda Malmö'nün, 3. Lig takımı Torslanda'yı uzatmalarda 5-2 yenerek elediği maçta 120 dakika sahada kaldı.

DHA'da yer alan haberde ise Malmö'de kaleci Ricardo Friedrich’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydstrom takımın kalesini kimin koruyacağına maç saatindeki sağlık durumuna göre karar verecek.

SON İDMANI YAPTILAR

UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Malmö, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Henrik Rydström yönetiminde, Malmö Stadyumu’nda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.