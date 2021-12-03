Galatasaray'ın rakibi Lazio'ya Tolgay Arslan engeli! 90+10. dakikada gol...

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçında kozlarını paylaşacağı Lazio, Serie A'da Udinese'yi ağırladı.

Roma ekibi, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada Udinese ile 4-4 berabere kaldı.

Konuk ekip, 17 ve 32'de Beto'nun golleriyle öne geçerken Lazio, 34'te Immobile ile farkı 1'e indirdi.

Udinese, 44. dakikada Molina ile bir gol daha bulurken Lazio, 51'te Pedro ile tekrar umutlandı.

Maurizio öğrencileri, 56. dakikada Savic'in golüyle skoru eşitlerken 79'da gelen Acerbi golüyle durumu 4-3'e getirdi. Son sözü ise 90 +10. dakikada Tolgay Arslan söyledi.

Lazio'da 57. dakikada Gabarron, Udinese'de ise 69'da Molina kırmızı kartla oyun dışında kaldı.