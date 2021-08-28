Galatasaray'ın rakibi Lazio'dan Spezia'ya yarım düzine gol
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Serie A'da Spezia'yı 6-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Sarri'nin yönetimindeki Lazio, evinde konuk ettiği Spezia'yı 6-1 yendi.
Lazio'nun galibiyet gollerini 5, 15 ve 45. dakikalarda Immobile, 47. dakikada Felipe Anderson 70. dakikada Hysjaj, 61. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise 4. dakikada Daniele'den geldi.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Lazio, 6 puanla zirveye yerleşti. 1 puanda kalan Spezia ise 12. sırada yer aldı.