MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın rakibi Lazio'dan Spezia'ya yarım düzine gol
GeriFutbol Galatasaray'ın rakibi Lazio'dan Spezia'ya yarım düzine gol
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 21:39 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın rakibi Lazio'dan Spezia'ya yarım düzine gol

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın rakibi Lazio'dan Spezia'ya yarım düzine gol

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Serie A'da Spezia'yı 6-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Sarri'nin yönetimindeki Lazio, evinde konuk ettiği Spezia'yı 6-1 yendi.

Lazio'nun galibiyet gollerini 5, 15 ve 45. dakikalarda Immobile, 47. dakikada Felipe Anderson 70. dakikada Hysjaj, 61. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 4. dakikada Daniele'den geldi.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Lazio, 6 puanla zirveye yerleşti. 1 puanda kalan Spezia ise 12. sırada yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi