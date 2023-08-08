Galatasaray'ın rakibi iflas eden Olimpija'nın halefi! Logoda 1911, gerçekte 2005

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Henüz Yugoslavya döneminde, 1945’te kurulan Olimpija ülke futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olsa da 2005’te iflas ederek kapandı. Aynı yıl, bu kulübün efsanelerinin desteklediği NK Bezigrad isminde bir kulüp kuruldu.

DÖRT SENEDE DÖRT ŞAMPiYONLUK YAŞADILAR

Üst üste 4 sezon şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Bezigrad 2008’de SD NK Olimpija Ljubljana ismini aldı. Her ne kadar eski Olimpija ile kağıt üstünde hiçbir bağlantısı olmasa da kulüp kendisini eski Olimpija’nın halefi olarak görmekte ve bu nedenle logosunda kuruluş tarihini 1911 olarak göstermekte.

BiR BAKIŞTA NK OLiMPiJA LJUBLJANA

Tam ismi: Športno društvo

Nogometni klub Olimpija

Ljubljana ( Olimpija Ljubljana

Spor Birliği Futbol Kulübü)

Kuruluş: 2005

Renkler: Yeşil-beyaz

Lakabı: Ejderhalar

Stat: Stozice (17 bin kişi

kapasiteli)

Başkan: Adam Delius

Teknik Direktör: João Henriques (Portekiz)

Piyasa Değeri: 12 milyon Euro

En Değerli Oyuncu: Timi Max Elsnik (1.3 milyon Euro)

Şampiyonluk Sayısı: 3

Slovenya Kupası Sayısı: 4

Avrupa kupaları: 44 maç, 17 galibiyet, 17 yenilgi, 10 beraberlik

Avrupa’da en büyük başarı: 2018-19 Avrupa Ligi play-off turu

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