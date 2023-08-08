Galatasaray'ın rakibi iflas eden Olimpija'nın halefi! Logoda 1911, gerçekte 2005

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Henüz Yugoslavya döneminde, 1945’te kurulan Olimpija ülke futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olsa da 2005’te iflas ederek kapandı. Aynı yıl, bu kulübün efsanelerinin desteklediği NK Bezigrad isminde bir kulüp kuruldu.
DÖRT SENEDE DÖRT ŞAMPiYONLUK YAŞADILAR
Üst üste 4 sezon şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Bezigrad 2008’de SD NK Olimpija Ljubljana ismini aldı. Her ne kadar eski Olimpija ile kağıt üstünde hiçbir bağlantısı olmasa da kulüp kendisini eski Olimpija’nın halefi olarak görmekte ve bu nedenle logosunda kuruluş tarihini 1911 olarak göstermekte.
BiR BAKIŞTA NK OLiMPiJA LJUBLJANA
Tam ismi: Športno društvo
Nogometni klub Olimpija
Ljubljana ( Olimpija Ljubljana
Spor Birliği Futbol Kulübü)
Kuruluş: 2005
Renkler: Yeşil-beyaz
Lakabı: Ejderhalar
Stat: Stozice (17 bin kişi
kapasiteli)
Başkan: Adam Delius
Teknik Direktör: João Henriques (Portekiz)
Piyasa Değeri: 12 milyon Euro
En Değerli Oyuncu: Timi Max Elsnik (1.3 milyon Euro)
Şampiyonluk Sayısı: 3
Slovenya Kupası Sayısı: 4
Avrupa kupaları: 44 maç, 17 galibiyet, 17 yenilgi, 10 beraberlik
Avrupa’da en büyük başarı: 2018-19 Avrupa Ligi play-off turu