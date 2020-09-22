Galatasaray’ın rakibi Hajduk Split, İstanbul’a geldi
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde İstanbul’a geldi.
Hırvatistan’ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40’ta İstanbul Havalimanı’na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split’in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Marin Ljubi, Kristian Dimitrov, Darko Nejami, Leon Krekovi, Marin Jakoli, Mijo Cakta, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujaki, Mario ui, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Juri, Ivan Dolek, David olina, Mario Vukovi, Darko Todorovi, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Senti.
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