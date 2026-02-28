Galatasaray'ın rakibi bir kez daha Liverpool!

Haberin Devamı

Tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Galatasaray’ın bu turdaki rakibi Liverpool oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde eşleşmeler belli olurken sarı kırmızılılar ilk maçı taraftarı önünde rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Temsilcimiz bu sezon 2. kez rakip olduğu İngiliz devini saf dışı bırakması durumunda çeyrek finalde PSG-Chelsea eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Olası bir yarı finalde ise rakip; son 16 turundaki Real Madrid-M.City ve Atalanta-B.Münih eşleşmelerinden son 4’e kalacak takım olacak.

LIVERPOOL'U YENEN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgi ile 3. olarak son 16’ya kalan Liverpool lig aşamasındaki 2 mağlubiyetten birini Galatasaray karşısında yaşadı. Temsilcimiz taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan 1-0’lık zaferle ayrılırken güçlü rakibi karşısındaki başarılı performansını da devam ettirdi. İki takım tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelirken Galatasaray bu maçlardan 2’şer galibiyet ve beraberlik çıkarıp sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu başarılı grafiğini önce 10 Mart’ta Rams Park’ta sonra 18 Mart’ta Anfield Road’daki rövanşta sürdürüp adını çeyrek finale yazdırmanın planlarını yapıyor.

PREMIER LİG'DE YARIŞIN DIŞINDA KALDI

· Peki Galatasaray’ın 30 Eylül’de 1-0 kazandığı maçın ardından 2 takımda ne değişiklikler yaşandı?

· 483 milyon Euro ile tüm dünyada yaz transfer döneminin en çok para harcayan kulübü olan Liverpool devre arasında takviye yapmadı. ·

· Galatasaray ise ara transferde sol-sağ kanat ve forvet arkası oynayabilen Noa Lang, sağ bek Sacha Boey ve sağ kanat Yaser Asprilla’yı kadrosuna katarak rotasyon sıkıntısını ortadan kaldırdı.

· Premier Lig’in son şampiyonu bu sezon sergilediği istikrarsız görüntü ile şimdiden zirve yarışının dışında kaldı. Lider Arsenal ile arasında 16 puan fark bulunan ve ligde 6. sırada bulunan Liverpool, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamama tehlikesi ile karşı karşıya.

OSIMHEN EN ÇOK GOL ATAN 4. FUTBOLCU

· Sarı kırmızılılar ise Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

· Liverpool'un Premier Lig’deki tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Mohamed Salah, kasım ayında Aston Villa ile oynan ve 2-0 kazanılan maçtan bu yana gol atamıyor. 9 maçtır ağları havalandıramayan Mısırlı yıldız takıma katıldığı 2017’den bu yana ligde ilk kez bu kadar suskun kaldığı bir dönemi yaşıyor.

· Galatasaray cephesinde başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere Victor Osimhen, Mauro İcardi ve Noa Lang skor katkılarıyla öne çıkıyor. Hatta Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon attığı 7 golle Kupa 1’de Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland ile birlikte en skorer 4. oyuncu konumunda bulunuyor.

