Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te sakatlık depremi

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz 05 takımını 3-1 mağlup etti.
MEWA Arena'da oynanan karşılaşmada Bavyera ekibi; 11'de Kingsley Coman, 16'da Harry Kane ve 59'da Leon Goretzka'nın attığı gollerle 3-1 kazandı. Ev sahibi Mainz 05'in tek golü ise 43'te Anthony Caci'den geldi.
Bu sonuçla puanını 20 yapan Bayern Münih, Bundesliga'da üçüncü sırada yer aldı. 2 puanda kalan Mainz 05 ise 17. sırada yer aldı.
Bayern Münih, 24 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ın konuğu olacak.
GORETZKA ŞOKU
Mainz 05 karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Leon Goretzka, müsabakanın 75. dakikasında sakatlandı.
El parmaklarında kırık şüphesiyle oyundan alınan Leon Goretzka'nın sağlık durumu, röntgen çekimlerinin ardından netlik kazanacak.