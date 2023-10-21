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Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te sakatlık depremi

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#Futbol#Bayern Münih#Galatasaray
Galatasarayın rakibi Bayern Münihte sakatlık depremi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 23:47

Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz 05 takımını 3-1 yenerken yıldız oyuncusu karşılaşmayı tamamlayamadı.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz 05 takımını 3-1 mağlup etti.

MEWA Arena'da oynanan karşılaşmada Bavyera ekibi; 11'de Kingsley Coman, 16'da Harry Kane ve 59'da Leon Goretzka'nın attığı gollerle 3-1 kazandı. Ev sahibi Mainz 05'in tek golü ise 43'te Anthony Caci'den geldi.

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Bu sonuçla puanını 20 yapan Bayern Münih, Bundesliga'da üçüncü sırada yer aldı. 2 puanda kalan Mainz 05 ise 17. sırada yer aldı. 

Bayern Münih, 24 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ın konuğu olacak.

Galatasarayın rakibi Bayern Münihte sakatlık depremi

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GORETZKA ŞOKU

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Mainz 05 karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Leon Goretzka, müsabakanın 75. dakikasında sakatlandı.

El parmaklarında kırık şüphesiyle oyundan alınan Leon Goretzka'nın sağlık durumu, röntgen çekimlerinin ardından netlik kazanacak.

 

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#Futbol#Bayern Münih#Galatasaray

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