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Galatasaray'ın rakibi Barcelona İstanbul'a geldi! Taraftarın heyecanı...

#Barcelona#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Barcelona, İstanbul'a geldi. Havalimanında Barcelona otobüsünü gören bir Barcelona taraftarının heyecanı da kameralara yansıdı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık skorla sona eren ilk maçın rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İstanbul'a ulaştı. İspanya'nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla TSİ 14.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Barcelona kafilesi, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek olan otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

Havalimanından çıkan Barcelona otobüsünü gören bir taraftarın heyecanlı halleri de kameralara yansıdı.

Teknik direktör Xavi'nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Alba, Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas

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#Barcelona#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi

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