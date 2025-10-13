Galatasaray'ın peşini bırakmıyorlar: Icardi'ye çılgın teklif!

Haberin Devamı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi ekibi NEOM, kadrosunu Arjantinli yıldızla güçlendirmek istiyor.

Teklif yapmaya hazırlanan Körfez temsilcisi, ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalacak.

SÖZLEŞME DETAYLARINI DUYURDULAR

Haberde, Suudi ekibinin 32 yaşındaki golcüye teklif edeceği sözleşmenin detayları da belirtildi. NEOM'un 20 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

BARIŞ ALPER'E DE TALİP OLMUŞLARDI

Suudi Arabistan ekibi NEOM, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayabilmek için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Ancak transfer, anlaşma sağlanamadığı için gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Icardi, bu sezon oynadığı 9 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, takımın da en golcüsü olarak yer alıyor.