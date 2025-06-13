Galatasaray'ın paylaşımında Bernardo Silva detayı

Haberin Devamı

Galatasaray saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'yi bekledi.

Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi.

Haberin Devamı

8 DAKİKA SÜRDÜ!

Galatasaray'ın Galata Kulesi'nden yaptığı yayın yaklaşık 8 dakika sürdü ve ardından sona erdi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, daha sonra bu anları sosyal medya hesabından, "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu." açıklamasıyla paylaştı.

SANE DE PAYLAŞTI

Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayan Leroy Sane ise, "Galatasaray mutluluktur!" ifadelerini yazdı.

BERNARDO SILVA MI?

Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi.

PORTEKİZ BAYRAĞI DETAYI

Aynı yayında bir görüntü ise Portekiz bayrağına benzetildi ve sosyal medyadaki Bernardo Silva iddiaları daha da güçlendi.