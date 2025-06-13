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Galatasaray'ın paylaşımında Bernardo Silva detayı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bernardo Silva#Leroy Sane
Galatasarayın paylaşımında Bernardo Silva detayı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:50

Galatasaray, saat 00.00'da Galata Kulesi'nde ışık şovu yaptı. Sarı kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımda bir görüntü dikkati çekti. Sane'nin görselinin ardında bir yüz belirdi ve bu yüz Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya benzetildi.

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Galatasaray saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımında yer alan, "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'yi bekledi.

Galatasaray, 00.00'de YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi.

Galatasarayın paylaşımında Bernardo Silva detayı

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8 DAKİKA SÜRDÜ!
Galatasaray'ın Galata Kulesi'nden yaptığı yayın yaklaşık 8 dakika sürdü ve ardından sona erdi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray, daha sonra bu anları sosyal medya hesabından, "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu." açıklamasıyla paylaştı.

SANE DE PAYLAŞTI
Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayan Leroy Sane ise, "Galatasaray mutluluktur!" ifadelerini yazdı.

BERNARDO SILVA MI?
Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi.

PORTEKİZ BAYRAĞI DETAYI
Aynı yayında bir görüntü ise Portekiz bayrağına benzetildi ve sosyal medyadaki Bernardo Silva iddiaları daha da güçlendi.

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#Galatasaray#Bernardo Silva#Leroy Sane

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