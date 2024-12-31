Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'e 4 transfer teklifi birden geldi!

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Süper Lig'de şampiyonluk iddiasıyla yoluna devam eden Galatasaray'da takımın en önemli isimlerinden olan Yunus Akgün, Okan Buruk'un da vazgeçilmez oyuncularından olmayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcının her fırsatta kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu dile getirdiği Yunus, özellikle son dönemde oynadığı oyun ve skor katkısıyla ilgi oklarının hedefi olmayı başardı.

ADANA DEMİRSPOR SEZONU DA İYİDİ

Milli futbolcu daha önce 2021 - 2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor formasını terletmişti. O sezon eşsiz bir performansa imza atan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 12 asist üretmişti. O dönem Murat Sancak'ın yoğun çabalarına rağmen bonservisini alamayan Adana Demirspor'da sezonu noktalayan Yunus, Galatasaray'a dönmüştü.

GEÇEN SEZON İNGİLTERE MACERASI

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Geçen sezonu İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus, burada tam olarak isteneni verememişti. Takımıyla beraber Premier Lig'e yükselme sevincini yaşasa da inişli çıkışlı grafik sergileyen kanat oyuncusunun bonservisi alınmamıştı.

Leicester formasıyla 34 maçta sahaya çıkan yıldız isim 2 gol atarken 5 kez de gol pası vermişti.

BU SEZON BAMBAŞKA

Bu sezona Galatasaray'da başlayan ve özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığından sonra verilen forma şansını çok iyi değerlendiren Yunus Akgün, göz dolduruyor.

REKOR PEŞİNDE

Yunus Akgün bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırırken, 6 de gol pası verdi. 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Yunus, kalan maçlarda 7 gole daha etki etmesi halinde en skorer performansını geride bırakacak.

DEĞERİNDE 27.5 KAT ARTIŞ

24 yaşındaki kanat oyuncusunun başarılı performansı, piyasa değerine de olumlu yansıdı.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Yunus Akgün büyük bir sıçrama yaşadı ve değerini 11 milyon Euro seviyesine çekti. Son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkaran Yunus Akgün, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

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AVRUPA'DAN 4 TALİP

İspanyol basınından Fichajes'de yer alan habere göre; Real Sociedad, Benfica, Eintracht Frankfurt ve Everton, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor. Yıldız oyuncuyu izleyen takımlar, Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberde sarı kırmızılıların yakın zamanda Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediği belirtilen haberde oyuncunun sözleşmesini yenileyerek olası bir transferin önünü kapatmaya çalışacağı ifade edildi.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Sezonun flaş ismi Yunus Akgün, geçtiğimiz haftalarda yönetimle yeni ve zamlı sözleşme konusunda el sıkışsa da henüz resmi imzalar atılmadı. Fanatik'in haberine göre genç futbolcu sürecin bir an önce mutabakat sağlandığı şekilde çözülmesini bekliyor. Takımın en az para alan oyuncuları arasında yer alan Yunus, yeni sözleşmeyle birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro değerinde Türk Lirası kazanacak. Diğer taraftan Avrupa kulüplerinden teklifler alan Milli futbolcuya en azından sezon sonuna kadar gidiş izni verilmeyeceği bildirildi.