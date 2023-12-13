Galatasaray'ın "oyununu bozan" sayı: 79! Kopenhag maçında o istatistik geceye damga vurdu...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Devler Ligi'nde "tamam ya da devam" karşılaşmasına çıkan Aslan, Parken Stadyumu'ndaki müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve organizasyona veda etti. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off'unda devam edecek.

Kopenhag maçında pozisyon bulmakta zorlanan ve kendi oyunundan uzak bir görüntü sergileyen Galatasaray için ortaya çıkan istatistik futbolseverleri şaşırttı.

MANU VE BAYERN MAÇLARINDA TOPLAM 55 ORTA





A Grubu'nda Manchester United ve Bayern Münih ile 2'şer kez karşılaşan sarı - kırmızılılar, toplam 4 maçta 55 kez rakip ceza sahasına orta yapmıştı.

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SADECE KOPENHAG MAÇINDAKİ SAYI: 48!

Galatasaray'ın sadece Kopenhag deplasmanında yaptığı orta sayısı ise 48 olarak öne çıktı.

Manchester United ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 8 orta yapan Aslan, iç sahadaki müsabakada ise 19 kez ceza sahasını orta ile yokladı.

Bayern ile Rams Park'ta oynanan müsabakada 18 orta denemesinde bulunan Cimbom, deplasmandaki maçta 10 kez orta yaptı.

İKİ MAÇTA TOPLAM 79 DENEME





Galatasaray, Kopenhag maçlarında ise bu sayıların çok üstüne çıktı. Danimarka temsilcisiyle oynanan ilk maçta 31 orta yapan sarı - kırmızılılar, deplasmandaki maçta da bu sayıyı 48'e yükseltti. Galatasaray, böylece toplamda 79 orta denemesi gerçekleştirmiş oldu.

İki sezondur genel olarak ön alan baskısı ve dikine paslarla gole giden Galatasaray'ın Kopenhag karşısında etkisiz kalma nedenlerinden biri de bu olarak gösterildi.