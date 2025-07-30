Galatasaray'ın Osimhen videosunda Ederson detayı!

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Transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen'i imza için İstanbul'a getirten Galatasaray'da paylaşılan video dikkat çekti.

TRANSFER DÖNEMİNİN MERAK KONUSU OLDU

Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışına giren Galatasaray'da kale için en büyük adayın Ederson olduğu iddia ediliyor.

Son çıkan haberlere göre; Galatasaray, Manchester City'den ayrılmak isteyen Ederson ile anlaşma sağladı.

OKAN BURUK 'ÖNEMLİ BİR OPSİYON' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Brezilyalı kaleci hakkında "Ederson bizim için önemli bir opsiyon. Manchester City onu bırakacak mı? Bu da önemli bir şey. Bizim alternatifimiz çok. Listemizde olan, takip ettiğimiz kaleciler var. Genç kaleciler de, tecrübeli kaleciler de var. Bazı gençler iyi oluyor ama bir süreç var, sabredecek misiniz sabretmeyecek misiniz? Listemiz dar değil geniş. En doğru kararı vereceğiz. Kaleci hocalarımızla düşünüyoruz. Bütçeler de önemli. Petrovic ile ilgileniyorduk, 30 milyon Euro'ya gitti." ifadelerini kullanmıştı.

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EDERSON DETAYI

Galatasaray'ın Victor Osimhen videosunda, Ederson’un dövmesinin bir kişinin tişörtünde yer alması dikkat çekti.

İşte o video;