Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Tarihi operasyon başlıyor!

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek yarı final biletini aldı.

Hem lig hem de kupa şampiyonluğu hayali kuran Galatasaray’da yönetim de önemli bir transfer adımı attı.

Napoli'den bu sezon kiralık olarak gelen ve muhteşem performansıyla taraftarların gönlünü fetheden Victor Osimhen'i transfer etmek için için Galatasaray harekete geçti.

'75 MİLYON EURO'YU ÖDEYEREK OSIMHEN'İ KADROMUZA KATACAĞIZ'

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri ekonomik olarak hazırlık yaptıklarını ifade ederken “Osimhen'in onay vermesi yeterli, bu tutarı Napoli'ye ödeyerek onu kadromuza katacağız" diyor.

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OSIMHEN'E 4 YIL İÇİN 48 MİLYON EURO ÖNERİLECEK!

Ödemenin dört eşit taksitte yapılması planlanırken, Nijeryalı golcüye yıllık 12 milyon Euro karşılığında dört sezonluk sözleşme önerilecek.

OSIMHEN KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAK

Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekse de Osimhen, sezon bitene kadar Galatasaray'da kalma sözünü tuttu ve nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Birçok dünya devi Osimhen’le ilgilenirken Nijeryalı yıldızın Fransa ve İtalya’da forma giymeye de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 33 karşılaşmada yer alan Osimhen, attığı 28 gol ve yaptığı 5 asistle takımının en önemli oyuncularından biri oldu.