×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Tarihi operasyon başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen
Galatasarayın Osimhen planı ortaya çıktı Tarihi operasyon başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 12:39

Galatasaray yönetimi, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi eleyerek yarı final biletini aldı.

Hem lig hem de kupa şampiyonluğu hayali kuran Galatasaray’da yönetim de önemli bir transfer adımı attı.

Napoli'den bu sezon kiralık olarak gelen ve muhteşem performansıyla taraftarların gönlünü fetheden Victor Osimhen'i transfer etmek için için Galatasaray harekete geçti.

Galatasarayın Osimhen planı ortaya çıktı Tarihi operasyon başlıyor

'75 MİLYON EURO'YU ÖDEYEREK OSIMHEN'İ KADROMUZA KATACAĞIZ'

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi Victor Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün idarecileri ekonomik olarak hazırlık yaptıklarını ifade ederken “Osimhen'in onay vermesi yeterli, bu tutarı Napoli'ye ödeyerek onu kadromuza katacağız" diyor.

Haberin Devamı

OSIMHEN'E 4 YIL İÇİN 48 MİLYON EURO ÖNERİLECEK!

Ödemenin dört eşit taksitte yapılması planlanırken, Nijeryalı golcüye yıllık 12 milyon Euro karşılığında dört sezonluk sözleşme önerilecek.

Galatasarayın Osimhen planı ortaya çıktı Tarihi operasyon başlıyor

OSIMHEN KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAK

Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekse de Osimhen, sezon bitene kadar Galatasaray'da kalma sözünü tuttu ve nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Birçok dünya devi Osimhen’le ilgilenirken Nijeryalı yıldızın Fransa ve İtalya’da forma giymeye de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 33 karşılaşmada yer alan Osimhen, attığı 28 gol ve yaptığı 5 asistle takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

Gözden KaçmasınVictor Bonifaceden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım Formayı sırtına geçirdi, sosyal medya yıkıldıVictor Boniface'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Formayı sırtına geçirdi, sosyal medya yıkıldı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen

BAKMADAN GEÇME!