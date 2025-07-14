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Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye yaptığı son transfer teklifi belli oldu!

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#Galatasaray#Osimhen#Transfer
Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye yaptığı son transfer teklifi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 16:02

Galatasaray, transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen konusunda Napoli’ye son teklifini sundu.

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Galatasaray, transferi yılan hikayesine dönen Victor Osimhen konusunda son teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için toplam 75 milyon Euro’yu bulan dev bir teklif sundu.

Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye yaptığı son transfer teklifi belli oldu

Sarı kırmızılılar teklifini, nakit 40 milyon Euro garantili ücretin yanı sıra, Mayıs 2026 ve Mayıs 2027’de ödenecek 17,5 milyon Euro’luk iki taksitle tamamlanacak şekilde yapılandırıldı.

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Bu plan doğrultusunda Galatasaray, Osimhen transferi için toplam 75 milyon Euro’luk rekor bir bonservisi gözden çıkardı.

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Yıldız golcü Osimhen ise Galatasaray’da kalmak istediğini açık bir şekilde ifade etti.

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26 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sezon başına 18 milyon Euro kazanacağı dev bir sözleşmeye imza attı.

Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye yaptığı son transfer teklifi belli oldu

Banka teminatı konusunda da Galatasaray’dan yanıt bekleyen Napoli, teminatın gelmesi halinde nihai kararı vermek için beklemeye geçecek.

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#Galatasaray#Osimhen#Transfer

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